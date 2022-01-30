В Тамбовской области вакцинировались от коронавируса 64% взрослых

Фото из архива "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным к 30 января, в Тамбовской области сделали прививку от коронавируса 63,7% взрослого населения. Как сообщил региональный оперштаб, самая высокая доля вакцинированных в Первомайском районе - 82,5%, Котовске - 80,8%, Староюрьевском районе - 80,5%, Рассказовском районе - 72,5%, Сампурском районе - 71,5%, Тамбове – 71,3%, Инжавинском районе - 70,8%.

Меньше всего привитых в Мичуринске - 46,7%, Уметском районе - 47,8%, Кирсанове – 49,3%, Уваровском районе -49,3%.

Охват вакцинацией населения старше 60 лет составил 67%. Самая высокая доля привитых старше 60 лет в Рассказовском районе - 94,9%, Котовске - 93,4%, Рассказовском районе - 89,2%, Тамбовском районе - 89,2%.

Самая низкая доля вакцинированных старше 60 лет в Мичуринске - 49,5%, Уметском районе - 49,8%, Кирсанове - 53,2%.

За неделю темп вакцинации составил 1,1%. Сейчас в регионе имеется 151 426 доз препаратов. В наличии пять вакцин% Гам-Ковид-Вак, Спутник лайт, ЭпиВакКорона, КовиВак, Гам-Ковид-Вак М.

В Тамбовской области зарегистрировали 67 280 случаев коронавируса. Госпитализированы 584 человека. Выздоровели 60 508 тамбовчан. На домашнем карантине находятся 4 629.