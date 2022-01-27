Тамбовская дорожно-строительная фирма не доплатила в бюджет 57 миллионов рублей налогов

Во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, по факту уклонения от уплаты налога с деятельности дорожно-строительной организации.

По версии следствия, в период с января 2017 года по март 2018 года подозреваемые умышленно включали в декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) и налогу на прибыль организации заведомо ложные сведения, основанные на документах бухгалтерского учета о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с контрагентами, которые на самом деле носили фиктивный характер. Из-за этого в бюджет не поступило около 57 миллионов рублей налогов. Преступление выявили полицейские.

- Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного налогового преступления, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.