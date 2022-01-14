В Мичуринске готовят прорубь для Крещенских купаний

Подготовка к празднику уже началась

19 января отмечается праздник Крещения Господня или Богоявления. В Крещенский сочельник, 18 января, в наукограде оборудуют и освятят одну купель. Мероприятие организуют в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. В преддверии торжества жителям наукограда напоминают о необходимости соблюдения действующих ограничений и санитарных норм — соблюдении социальной дистанции и масочного режима. У желающих окунуться в ледяную прорубь проверят наличие действующих сертификатов вакцинации.

По традиции купель оборудуют на Детском пляже, организуют места для переодевания и обогрева. Все гости смогут угоститься горячими напитками, кашей, пирогами и другими закусками. В ночь с 18 на 19 января здесь будет организовано дежурство медицинского персонала и сотрудников правоохранительных органов. Для удобства жителей и гостей наукограда в праздничную ночь с 22.00 до 02.00 ч. с интервалом движения 30 минут обеспечат движение пассажирского транспорта до места купания. Движение будут осуществлять 2 автобуса по следующей схеме: «Агробиостанция» (мкр. Донское) - пл. Славы - Липецкое шоссе - ул. Лермонтова - ул. Кирсановская - ул. Лаврова - пл. Славы - «Агробиостанция» (мкр. Донское). Начало движения в 22.00 от остановки «Площадь Славы». Личный транспорт просят оставлять на парковках возле кафе «Бригантина» и «Пристань».

- Мичуринцам напоминают о запрете купания в необорудованных местах, оно может быть опасным для жизни и здоровья, - говорят в пресс-службе администрации наукограда. - За нарушение требований предусмотрена административная ответственность. В стихийно сложившихся местах купания будут осуществлять дежурство сотрудники ГО и ЧС администрации города для предотвращения возникновения происшествий.