Тамбовчанин лишился в кафе «Айфона

В УМВД по г. Тамбову обратился 19-летний житель улицы Тамбовской. Парень рассказал полицейским, что зашёл в кафе на улице Мичуринской. В какой-то момент он отлучился и оставил без присмотра свои вещи и телефон марки «Айфон». В это время в помещение зашла женщина, которая украла чужое имущество. Сотрудники полиции опросили владельца гаджета и посетителей заведения, а также изъяли запись с камеры видеонаблюдения, которая и помогла в дальнейшем найти воровку. Под подозрение в совершении преступления попала 52-летняя жительница улицы Свободной областного центра. Похищенным смартфоном она пользовалась сама. Его изъяли и вернули владельцу. Выяснилось, что женщина уже попадала в поле зрения полиции.

- Возбуждено уголовное дело по п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.