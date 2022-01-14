В Тамбове попала в аварию учебная машина

В столкновении машин пострадали мужчина и женщина Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, участником которой стала машина одной из местных автошкол, произошла в Тамбове 13 января в 12 часов 35 минут у дома №46 по ул. Мичуринской. 59-летний водитель, управлявший «Lada Vesta», двигался по улице Мичуринской в сторону улицы Магистральной. Мужчина решил проскочить перекрёсток на красный сигнал светофора и столкнулся с учебным автомобилем «Chevrolet Aveo» под управлением 20-летней девушки. Она вела машину в присутствии 35-летнего инструктора.

- В аварии получили травмы водитель отечественного авто и его 50-летняя пассажирка, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На скорой их отвезли в больницу им. Архиепископа Луки.