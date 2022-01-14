Шестеро тамбовчан получили судимость за продажу паленого алкоголя

В Октябрьском районном суде Тамбова вынесли приговор в шестерым местным жителям, которых обвиняли в хранении и продаже фальсифицированного алкоголя. По данным следствия поддельное спиртное участники группы приобрели в 2017 году, чтобы затем продать ее и заработать денег. Об этом стало известно полицейским. В месте хранения алкоголя они нашли 9306 бутылок нелицензированного товара, общая стоимость которого оценили почти в 2,5 миллиона рублей, что соответствует крупному размеру. Согласно проведенной экспертизе вся изъятая алкогольная продукция была фальсифицированной и без акцизной марки, либо с поддельной акцизной маркой.

- Координатора и руководителя преступления суд приговорил к 1 году лишения свободы условно, остальные участники преступления получили по 10 месяцев условно, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Фальсифицированную алкогольную продукцию по решению суда уничтожат.