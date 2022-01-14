В Тамбовской области пройдет фестиваль «Зимние святки»

В селе Платоновка Рассказовского района состоится V межрегиональный детский фольклорный фестиваль «Зимние святки», приуроченный к празднованию Рождества. Это событие даст старт Году культурного наследия народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В фестивале примут участие детские фольклорные коллективы из Москвы, Твери, Чувашской республики, Новосибирской, Тамбовской областей.

- Фестивальные мероприятия начнутся 15 января в онлайн-формате, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Свои программы представят детские фольклорные коллективы. Также в этот день состоится межрегиональный научно-методический вебинар «Неповторимое лицо региона: что может сделать фольклорист для формирования этнокультурного пространства».

16 января фестиваль переместится на центральную площадь села. Для гостей и участников будут организованы интерактивные программы, ярмарка, вечерка, мастер-классы от ведущих российских специалистов в области традиционной народной культуры.

Участники фестиваля смогут посетить занятия фольклорной школы преподавателей и исследователей народной культуры Ахромеева И.В. (г. Москва), Антипова Д.Ю. и Антиповой Е.Н. (г. Череповец) по народным играм и бытовым танцам Тамбовщины, мужской традиционной воинской русской культуре, а также русском национальном костюме.