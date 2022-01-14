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Здоровье14 января 2022 6:57

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 14 января: за сутки заболели 154 человека

Общее количество заразившихся – 63511
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 14 января, 63511 человек. 58423 заболевших выздоровели, 1804 тамбовчанина умерли, 9 из них за последние сутки. 14 января зафиксировали 154 новых случая, это на 14 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 47 мужчин и 97 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, а также 10 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 589 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.