Трое тамбовских подростков подозреваются в попытке сбыта наркотиков

В Кирсановском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении трех подростков 16 – 17 лет. Их подозревают в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

По версии следствия, 22 ноября 2021 года парни разместили на территории города Кирсанова свёртки с наркотическими веществами посредством так называемых «закладок». Незаконная деятельность подростков выявлена и пресечена сотрудниками ГНК МОМВД России «Кирсановский».

- В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.