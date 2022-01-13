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Происшествия13 января 2022 14:05

Трое тамбовских подростков подозреваются в попытке сбыта наркотиков

Под следствием находятся молодые люди 16 и 17 лет
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Кирсановском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении трех подростков 16 – 17 лет. Их подозревают в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

По версии следствия, 22 ноября 2021 года парни разместили на территории города Кирсанова свёртки с наркотическими веществами посредством так называемых «закладок». Незаконная деятельность подростков выявлена и пресечена сотрудниками ГНК МОМВД России «Кирсановский».

- В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.