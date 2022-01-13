В Тамбове подростки избили мастера по ремонту техники за то, что тот вовремя не отремонтировал телевизор

В Тамбове напали на мастера по ремонту техники. Мужчина взял у клиентки телевизор, который пообещал в течение недели привести в порядок, уложиться в эти сроки он не смог. После этого к нему домой явились трое подростков, один из которых был другом супруга владелицы телевизора, которые начали вымогать у него 52 тысячи рублей. Не получив требуемую сумму мужчины избили мастера, забрали у него 20 тысяч рублей, телевизор и два ноутбука, после чего ушли. Жертва вымогательства обратилась в полицию. Оперативники нашли нападавших. Ими оказались жители Котовска 15 и 16 лет.

- В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.