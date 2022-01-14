В Мичуринском районе напали на сотрудницу больницы

12 января в дежурную часть отдела мичуринской полиции поступила информация о факте угрозы убийством. Как выяснилось, 6 января в здании местного районного лечебного учреждения между бывшим сотрудником и сотрудницей больницы возник бытовой конфликт. Мужчина стал угрожать женщине расправой и схватил за шею, пытаясь душить. Нападавшим оказался 54-летний житель села Заворонежское. Мужчину задержали, доставили в полицию и опросили. В преступлении он сознался.

- Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», нападавшему грозит до двух лет колонии, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - После проведения экспертизы будет решаться вопрос о тяжести вреда здоровью пострадавшей.