Тамбовчанин угрожал сожительнице молотком

11 января в полицию Тамбова поступило сообщение от 30-летней местной жительницы, женщина пожаловалась, что сожитель угрожал ей убийством. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Как выяснилось полицейским, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил гражданскую жену, а потом, держа в руке молоток, стал угрожать ей убийством. 39-летнего мужчину полицейские задержали.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.