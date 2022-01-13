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Общество13 января 2022 9:47

Три сотни тамбовчан в праздники обратились за помощью к врачам-офтальмологам

Люди получили травмы и воспаления глаз
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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По данным регионального управления здравоохранения, за новогодние каникулы, с 1 по 9 января, более 300 человек обратились в травмпункт офтальмологической больницы. Четверть пациентов получили травмы глаз, остальным потребовалась помощь из-за воспалений. Несколько пациентов с повреждениями пришлось госпитализировать, в том числе в больнице оказался пациент, который травмировался из-за нарушения правил обращения с пиротехникой и еще один – после ДТП.

- В аналогичном периоде прошлого года обращений по поводу травм и повреждений глаз было меньше, - констатируют в офтальмологической больнице.