Три сотни тамбовчан в праздники обратились за помощью к врачам-офтальмологам

По данным регионального управления здравоохранения, за новогодние каникулы, с 1 по 9 января, более 300 человек обратились в травмпункт офтальмологической больницы. Четверть пациентов получили травмы глаз, остальным потребовалась помощь из-за воспалений. Несколько пациентов с повреждениями пришлось госпитализировать, в том числе в больнице оказался пациент, который травмировался из-за нарушения правил обращения с пиротехникой и еще один – после ДТП.

- В аналогичном периоде прошлого года обращений по поводу травм и повреждений глаз было меньше, - констатируют в офтальмологической больнице.