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Общество13 января 2022 7:50

В 11 школах Тамбова установили новые окна

На эти цели направили больше 40 миллионов рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В 11 школах Тамбова установили новые современные окна. Работы проводились за счёт средств федерального бюджета. Общий объем финансирования составил больше 40 миллионов рублей.

Замену оконных блоков провели в школах №4, №24 (корпуса 1 и 2), №5, №9, №30 (корпуса 1 и 2), №35 (корпуса 1 и 2), в лицее №21 и Центре образования №13 (корпус 1).

- Все работы выполнялись с учётом погодных условий и за рамками учебного процесса, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. – Приемку провели совместно с представителями родительской общественности.