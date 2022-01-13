В 11 школах Тамбова установили новые окна

В 11 школах Тамбова установили новые современные окна. Работы проводились за счёт средств федерального бюджета. Общий объем финансирования составил больше 40 миллионов рублей.

Замену оконных блоков провели в школах №4, №24 (корпуса 1 и 2), №5, №9, №30 (корпуса 1 и 2), №35 (корпуса 1 и 2), в лицее №21 и Центре образования №13 (корпус 1).

- Все работы выполнялись с учётом погодных условий и за рамками учебного процесса, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. – Приемку провели совместно с представителями родительской общественности.