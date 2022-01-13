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Здоровье13 января 2022 7:08

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 13 января: за сутки заболели 168 человек

Общее количество заразившихся – 63357
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 13 января, 63357 человек. 58328 заболевших выздоровели, 1795 тамбовчан умерли, 5 из них за последние сутки. 13 января зафиксировали 168 новых случаев, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 63 мужчины и 86 женщин в возрасте от 18 до 86 лет, а также 18 детей от 1 года до 16 лет.

- На госпитализации находятся 587 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.