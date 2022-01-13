В Тамбовском районе задержали похитителей мусорных контейнеров

В ОМВД по Тамбовскому району поступило сообщение о краже в селе Красносвободное на улице Новой и Рыбхозной. Здесь исчезли мусорные контейнеры, стоящие на балансе местного сельсовета. Сотрудники уголовного розыска и участковые полиции опросили местных жителей и нашли очевидцев, которые видели в селе двух подозрительных людей. Вскоре полицейским удалось установить водителя грузовика, на котором увезли мусорные контейнеры. Со слов мужчины составили описание похитителей и установили, где живут предполагаемые преступники.

Вскоре в отдел полиции доставили двух жителей посёлка Строитель 24 лет и 31 года. В преступлении они признались. Предварительная сумма ущерба составила около 25 000 рублей, один контейнер удалось найти и вернуть. Проверяется причастность задержанных к аналогичным кражам металлических изделий.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.