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Происшествия12 января 2022 16:08

В Тамбове пожилой водитель, которому стало плохо за рулем, протаранил две машины

В результате ДТП пострадали три человека
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Машины были припаркованы у банка

Машины были припаркованы у банка

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием трех машин произошла в Тамбове 12 января на улице Мичуринская, 128в. По данным областного УГИБДД, 72-летний мужчина, который управлял автомобилем «Kia Sportage», внезапно почувствовал себя плохо. Его машина потеряла управление и врезалась в два припаркованных у здания сбербанка автомобиля.

- В результате ДТП пострадали водители всех трех транспортных средств – мужчины 72, 39 и 26 лет, - сообщает пресс-служба областного УГИБДД.