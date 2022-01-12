В Тамбове пожилой водитель, которому стало плохо за рулем, протаранил две машины

Машины были припаркованы у банка Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием трех машин произошла в Тамбове 12 января на улице Мичуринская, 128в. По данным областного УГИБДД, 72-летний мужчина, который управлял автомобилем «Kia Sportage», внезапно почувствовал себя плохо. Его машина потеряла управление и врезалась в два припаркованных у здания сбербанка автомобиля.

- В результате ДТП пострадали водители всех трех транспортных средств – мужчины 72, 39 и 26 лет, - сообщает пресс-служба областного УГИБДД.