Посетитель тамбовского кафе накинулся на посетителей с щипцами от кальяна

Тамбовские полицейские закончили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины, которого обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия и умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Как выяснилось, 5 июня в дежурную часть полиции Тамбова поступило сообщение о потасовке в кафе на улице Никифоровской. Прибыв на место оперативники обнаружили двух раненых парней 18 и 23 лет. Пострадавших госпитализировали в больницу. Ранее у молодых людей возник конфликт с одним из посетителей кафе, который в итоге набросился на них с щипцами для кальяна. Полицейские нашли его и задержали.

- В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.