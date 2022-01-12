В Тамбовской области в аварии с участием большегруза погибли два человека

В страшном ДТП погибли двое и пострадали оба водителя Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погибли два человека. Произошла 12 января в 10 часов 33 минуты на 38 километре трассы «Тамбов-Пенза». Здесь столкнулись «Лада Приора» и большегруз «МАН». По предварительным данным легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в фуру.

- В результате столкновения на месте ДТП погибли два пассажира «Лада Приора», - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области. – Водители обеих машин доставлены в больницу.

Проверку по факту этого ДТП начали и в прокуратуре. Здесь собираются дать оценку соблюдения нормативов зимнего содержания дорожной сети, исполнения обязанностей ответственными лицами органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений и предприятий, а также органов контроля по исполнению законодательства в сфере безопасности дорожного движения.