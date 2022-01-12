В Тамбовской области назначили руководителя департамента туризма и молодёжной политики

Евгения Касатова

Евгения Касатова назначена исполняющей обязанности директора департамента туризма и молодёжной политики администрации Тамбовской области. Соответствующее постановление подписал врио главы региона Максим Егоров.

Евгения Касатова, родилась в 1993 году, окончила Тамбовский государственный университет. Имеет звание магистра по юриспруденции и философии. Ранее занимала пост начальника отдела маркетинга и внешних связей «Усадьбы Асеевых».

Сам департамент туризма и молодёжной политики недавно появился в структуре администрации Тамбовской области.

- Его деятельность будет направлена на развитие туризма, повышение известности региона на российском рынке, а также координацию деятельности исполнительных органов государственной власти области по реализации государственной политики области в сфере патриотического воспитания населения, - сообщает пресс-служба администрации региона. - Также на новый департамент возложено осуществление мер по реализации государственной молодёжной политики на территории области.