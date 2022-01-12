В Тамбовской области потерявшая управление иномарка протаранила «Lada Granta»

Авария произошла в Пичаево Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы 57-летний мужчина, произошла 11 января в 8 часов на улице Ленинской около дома №19 села Пичаево. 47-летний водитель автомобиля «Kia Rio» не справился с управлением, его автомобиль занесло и он врезался в «Lada Granta» под управлением 60-летнего мужчины.

- В результате ДТП травмы получил пассажир отечественного автомобиля, 57-летнего мужчину с ранениями доставили в ТОГБУЗ «Пичаевская ЦРБ», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.