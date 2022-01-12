Коронавирус в Тамбове, последние новости на 12 января: за сутки заболели 166 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 12 января, 63189 человек. 58220 заболевших выздоровели, 1790 тамбовчанина умерли, 6 из них за последние сутки. 12 января зафиксировали 166 новых случаев, это на 9 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 44 мужчины и 106 женщин в возрасте от 18 лет до 91 года, а также 16 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 613 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.