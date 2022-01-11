В Тамбове на Центральном рынке загорелся склад с одеждой

На Центральном рынке Тамбова загорелся склад с одеждой, расположенный на улице Красной, 21. Сообщение об этом поступило в ГУ МЧС России по Тамбовской области в 12 часов 3 минуты.

- Первые прибывшие пожарно-спасательных подразделения выяснили, что огонь распространился на площади 50 квадратных метров без угрозы распространения и пострадавших, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области. - В 12 часов 43 минут пожар локализовали. На месте работают 4 пожарных расчёта от пожарно-спасательных частей города Тамбова.