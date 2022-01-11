В Тамбове воры украли из частного дома деньги и драгоценности

Полицейские закончили расследование уголовного дела в отношении мужчин 34 и 45 лет, которых обвиняют в краже. Выяснилось, что жители другого города специально приехали в Тамбов, на улице Январской они увидели двухэтажный частный дом и, поняв, что хозяев нет дома, решили его обворовать. Подельники отжали входную дверь и проникли внутрь. В доме они нашли 50 тысяч рублей и шкатулку с украшениями. С деньгами и ценностями воры скрылись. Общую сумму украденного оценили почти в 280 тысяч рублей. Мужчин нашли и задержали, в преступлении они сознались.

- Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.