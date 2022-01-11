В Инжавинском районе закончили расчистку водоотводного канала

По информации управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области, сейчас закончились работы по расчистке водоотводящего канала гидротехнического сооружения на балке Кандауровская в Инжавинском районе.

Водный объект начал мелеть, а его берега и дно заросли. Кроме того, бобры образовали многочисленные запруды на участке расчистки. Все эти проблемы уже этой весной могли привести к подтоплению прибрежных территорий. Поэтому было принято решение провести расчистку на участке 1800 метров. Работы финансировались из средств бюджета Тамбовской области.

- Также в рамках обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) в 2021 году текущий ремонт задвижек донных водовыпусков проведен на 8 ГТС, капитальный ремонт завершен на 2 эксплуатируемых объектах, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.