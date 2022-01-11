Тамбовщина получит 1,15 миллиарда рублей на обновление школ

На капитальный ремонт и оснащение школ современным оборудованием в ближайшие два года Тамбовская область получит из федерального бюджета 1,15 миллиарда рублей – 825 миллионов в текущем году и 329 миллионов рублей в следующем. Распоряжение о распределении субсидий между регионами подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

В целом в рамках стартующей программы капитального ремонта общеобразовательных учреждений в регионы страны в 2022-2023 годах будет направлено более 91,6 миллиарда рублей. За счёт этих средств будут обновлены более 2 тысяч учебных заведений страны.

Работы ведутся по государственной программе «Развитие образования».

- В 2022 году планируется отремонтировать 14 школ, в 2023 году - еще семь, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Две школы области ждет масштабный ремонт, который продлится в около двух лет. За пять лет реализации проекта в порядок приведут не менее 20 школ.