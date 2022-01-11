Тамбовчанин пытался задушить собственную сестру

Участковый уполномоченный полиции МОМВД Мичуринский выяснил, что 3 января в селе Новоникольское местный житель угрожал женщине. Оказалось, что 40-летний мужчина во время ссоры схватил за шею сестру, после того, как родственник утихомирился, женщина обратилась в полицию. Полицейские опросили участников конфликта, мужчина признался в преступлении.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.