В Тамбовской области поймали 8 несовершеннолетних нарушителей комендантского часа

За период новогодних праздников на территории Тамбова в ночное время на улице без сопровождения родителей или других законных представителей обнаружили 8 несовершеннолетних. Напомним, комендантский час в регионе действует с 22 до 6 часов. Если в этот период на улице обнаружат подростка, сотрудники полиции составляют протокол, копия которого вручается родителям. За такое нарушение грозит штраф от 100 до 500 рублей.

- Полицейские напоминают родителям и законным представителям о соблюдении комендантского часа, - говорят в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Нахождение подростков в ночное время дома, позволит не только обезопасить детей, но и понизить уровень подростковой преступности в целом.