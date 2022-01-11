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Здоровье11 января 2022 6:54

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 11 января: за сутки заболели 175 человек

Общее количество заразившихся – 63032
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 11 января, 63032 человека. 58074 заболевших выздоровели, 1784 тамбовчанина умерли, 8 из них за последние сутки. 11 января зафиксировали 175 новых случаев, это на 3 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 55 мужчин и 98 женщин в возрасте от 19 до 95 лет, а также 22 ребенка от 1 года до 16 лет.

- На госпитализации находятся 633 человека, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.