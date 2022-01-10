В Тамбовской области сменился руководитель Роспотребнадзора

Татьяна Малова

10 января в Тамбовской области появился новый руководитель регионального управления Роспотребнадзора. Главным санитарным врачом стала Татьяна Малова.

Татьяна Ивановна в 1998 году окончила Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова по специальности медико-профилактическое дело.

Работала врачом-эпидемиологом Центра Госсанэпиднадзора в Белинском районе Пензенской области. С 2005 года – заместитель начальника, затем с 2008 года - начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области, в Каменском, Пачелмском, Белинском, Башмаковском районах.

В сентябре 2015 года была назначена заместителем руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области.