В новогодние каникулы в Тамбовской области собрали 5,2 тысячи тонн мусора

По данным АО «Тамбовская сетевая компания» с 1 по 9 января 2022 года с площадок накопления мусора на полигоны захоронения вывезли свыше 5,2 тыс. тонн коммунальных отходов. В прошлом году за время новогодних каникул регоператором было вывезено более 5,9 тысяч тонн мусора, то есть в этом году тамбовчане намусорили примерно на 700 тонн меньше. Связано это в том числе и с тем, что в прошлом году новогодние каникулы длились не 9, а 10 дней. Также отмечается рост объемов собранного в специальные контейнеры пластика, который отправляется не на полигон, а на переработку, что тоже отразилось на итоговой цифре при определении отвезённых на полигоны отходов.

Больше всего мусора было вывезено с территории города Тамбова - почти 2,1 тыс. тонн. Вторым по количеству образования отходов стал Тамбовский район, откуда вывезли за время новогодних каникул свыше 550 тонн бытового мусора. Третье место у города Мичуринска, с территории которого за 9 дней нового года было вывезено 503 тонны ТКО. Также значительное количество бытовых отходов было вывезено с территории города Рассказово - 198 тонн, Первомайского района - 197 тонн, Котовска - 173 тонны, Моршанска - 169 тонн.

- Ежедневно для уборки территорий на маршруты выезжали до 140 единиц техники и порядка 300 рабочих, - сообщает пресс-служба АО «ТСК». -Наиболее сложными участками можно назвать сельские территории с труднопроходимыми из-за погодных условий дорогами, а также узкие дворы в областном центре. Зачастую работу экипажей мусоровозов осложняют автомобилисты, паркующие свои машины вблизи контейнерных площадок и на пути к ним.