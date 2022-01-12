Тамбовчанин украл из дачного домика насос и поливочный шланг

9 января в дежурную часть отдела полиции поступила информация о краже на территории дачного товарищества, расположенного в деревне Гостеевка Мичуринского района. Из дачного домика похитили электрический насос и поливочный шланг. Сама владелица, пенсионерка, проживающая в городском микрорайоне Мичуринска, узнала об этом от соседа-дачника. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 62-летний мужчина, который постоянно проживает в деревне.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в помещение», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. Мужчине грозит до 5 лет колонии.