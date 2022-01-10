Тамбовские заключенные устроили состязание снеговых фигур

Конкурс проводят ежегодно

Осужденные, отбывающие наказание в лечебно-исправительном учреждении № 7 сделали новую серию снежных фигур в рамках конкурса, который проводится среди учреждений УФСИН России по Тамбовской области.

На территории ЛИУ-7, кроме тигров и традиционной новогодней символики, появились персонажи известных мультипликационных фильмов. Основными критериями оценки творчества осужденных является соответствие новогодней тематике, оригинальность и художественное мастерство.

- Основная цель конкурса - приобщение осужденных к творчеству, повышение их культурного и эстетического уровня, - сообщает пресс-служба УФСИН по тамбовской области.

Фото УФСИН по Тамбовской области