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Происшествия10 января 2022 12:06

Тамбовчанин угрожал ножом своей жене

Испуганная женщина обратилась в полицию
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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К участковому уполномоченному полиции ОМВД по Жердевскому району поступила информация о том, что в деревне Максимовка произошло преступление. На улице Старая 41-летний мужчина поссорился со своей 38-летней супругой. Во время конфликта он взял со стола нож и начал угрожать женщине. Испугавшись, она обратилась в полицию. Дебошира задержали.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.