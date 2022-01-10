Тамбовчанин угрожал ножом своей жене

К участковому уполномоченному полиции ОМВД по Жердевскому району поступила информация о том, что в деревне Максимовка произошло преступление. На улице Старая 41-летний мужчина поссорился со своей 38-летней супругой. Во время конфликта он взял со стола нож и начал угрожать женщине. Испугавшись, она обратилась в полицию. Дебошира задержали.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.