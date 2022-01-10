В Тамбовской области вынесли приговор распространительницам наркотиков

В Тамбовской области вынесли приговор 27-летней гражданке иностранного государства и ее 17-летней сестре. Они признаны виновными в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ), а также в приобретении, хранении и использовании поддельных паспортов (ст. 327 УК РФ). Старшая из сестер также обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступлений (ст. 150 УК РФ).

На следствии и в суде установили, что в августе-сентябре 2020 года 27-летняя девушка вместе с младшей сестрой, которую она, пообещав финансовую помощь, вовлекла в преступную деятельность, осуществляли на территории города Тамбова незаконный сбыт наркотических средств бесконтактным способом путем продаж через тайники – закладки. Незаконная деятельность фигуранток выявлена и пресечена сотрудниками регионального управления МВД России. Обе сестры в период совершения преступлений использовали поддельные паспорта, которые они приобрели на территории города Санкт-Петербурга.

- Приговором суда им назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком 8,5 лет – старшей сестре, 4 года – младшей, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.