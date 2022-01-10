В аварии с участием фуры в Тамбове пострадала 9-летняя девочка

В больницах оказались три человека Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы три человека, в том числе ребенок, произошла 8 января в три часа дня на улице Лермонтовской в районе дома №173 города Тамбова. 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21074», наехал на большегруз «Скания», в составе полуприцепа «Кроне СД».

- В результате ДТП травмы получили водитель и пассажиры автомобиля «ВАЗ 21074» - 43-летняя женщина и 9-летняя девочка, пострадавших доставили в больницы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.