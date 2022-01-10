В Тамбове пройдет «Забег Дедов Морозов»

В Тамбове забег пройдет на старый новый год ,14 января, на стадионе школы №36. Старт мероприятия - в полдень. Длина дистанции составит символические 2022 метра.

Проект «Беги за мной» объединит более тысячи участников. Это учащиеся и выпускники школы №36, представители волонтёров-медиков ТГУ им. Г.Р. Державина, иностранные студенты в своих национальных новогодних костюмах, жители микрорайона «Московский», представители военной автоинспекции.

Таким образом, организаторы привлекают молодежь и взрослых к занятию спортом. Впервые в этом году к забегу присоединятся ученики начальной школы, которые недавно стали участниками проекта «Беги за мной».

- В самом конце акции его участники проведут флэш-моб: они выстроятся в символическую фразу «Не болей!», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.