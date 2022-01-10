В Тамбовской области пройдет фестиваль памяти Валерия Халилова

Тамбовская область примет участие во II международном фестивале в память о народном артисте России Валерии Халилове, художественном руководителе ансамбля им. А. В. Александрова. Фестиваль пройдет с 17 по 30 января. Более чем в 40 городах России, ближнего и дальнего зарубежья состоятся концерты духовых, симфонических оркестров, хоров, ансамблей песни и пляски. Тамбов присоединится к фестивальному движению 30 января, в день рождения музыканта. Валерий Халилов вошел в историю как человек, показавший важность и значимость духовой музыки. Он стал инициатором проведения военно-музыкального фестивального движения в стране. Валерий Халилов руководил Международным фестивалем духовых оркестров, который проходит в Тамбове. Генерал-лейтенант Валерий Халилов награжден нагрудным знаком «За заслуги перед Тамбовской областью». Тамбов примет участие в международном фестивале во второй раз. 30 января, в день рождения Валерия Халилова, концерт состоится на сцене областного драматического театра. Перед зрителями выступит Губернаторский духовой оркестр. В программе прозвучат не только произведения Валерия Михайловича, но и современных молодых композиторов.

- В концерте примут участие — художественный руководитель и главный дирижер Центрального концертного оркестра полиции России, заслуженный артист РФ Феликс Арановский, профессор института военных дирижеров Московского военного института, полковник военно-оркестровой службы, заслуженный артист РФ Вениамин Мясоедов, заслуженная артистка Республик Дагестан и Хакасия Наталья Манулик и другие, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.