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Здоровье10 января 2022 7:01

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 10 января: за сутки заболели 172 человека

Общее количество заразившихся – 62848
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 10 января, 62848 человек. 57950 заболевших выздоровели, 1776 тамбовчан умерли, 9 из них за последние сутки. 10 января зафиксировали 172 новых случая, это на 9 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 57 мужчин и 95 женщин в возрасте от 18 до 97 лет, а также 20 детей от 1 года до 16 лет.

- На госпитализации находятся 669 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.