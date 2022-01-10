Коронавирус в Тамбове, последние новости на 10 января: за сутки заболели 172 человека

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 10 января, 62848 человек. 57950 заболевших выздоровели, 1776 тамбовчан умерли, 9 из них за последние сутки. 10 января зафиксировали 172 новых случая, это на 9 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 57 мужчин и 95 женщин в возрасте от 18 до 97 лет, а также 20 детей от 1 года до 16 лет.

- На госпитализации находятся 669 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.