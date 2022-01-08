28 тысяч семей тамбовчан получили детские пособия в прошлом году

В прошлом году больше 28 тысяч малообеспеченных семей региона получали ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет. Выплаты были положены 34 тысячам маленьких тамбовчан. Общая сумма выплаченных пособий составила более 2 миллиардов рублей.

- В апреле 2021 года начали действовать новые правила назначения ежемесячных пособий для малообеспеченных семей на детей от 3 до 7 лет, - напоминает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Размер выплаты варьируется в зависимости от доходов семьи и составляет 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка (в 2021 году – 10100 рублей).

Базовый размер пособия - 5050 рублей. 7575 рублей (75%) ежемесячно могут получать родители, если с учётом выплаты в базовом размере среднедушевой доход семьи не достигает прожиточного минимума на душу населения.

10100 рублей составит ежемесячная выплата, если с учётом выплаты в размере 75% регионального прожиточного минимума, среднедушевой доход семьи не достигает прожиточного минимума на душу населения.