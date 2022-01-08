Коронавирус в Тамбове, последние новости на 8 января: за сутки заболели 179 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 8 января, 62495 человек. 57889 заболевших выздоровели, 1759 тамбовчан умерли, 6 из них за последние сутки. 8 января зафиксировали 179 новых случаев, это на 6 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 69 мужчин и 92 женщины в возрасте от 18 лет до 91 года, а также 18 детей от 2 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 640 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.