В Тамбовской области потратят на ремонт дорог больше 6 миллиардов рублей

В наступившем году финансирование дорожного строительства Тамбовской области, по данным региональных властей, увеличится на 350 миллионов рублей и в общей сложности превысит 6 миллиардов рублей. Дороги будут ремонтировать по разным программам: «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области», «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», а также в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Одной из самых масштабных программ будет «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области», на ее реализацию в 2022 году выделено почти 1,4 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на ремонт 110,9 км дорог и 37 погонных метров мостовых сооружений.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из регионального бюджета выделят тоже около 1,4 миллиарда рублей, из которых 333 млн рублей – федеральные деньги. Эти средства планируется потратить на ремонт 46,3 км дорог и 186,2 погонных метров мостов.

По программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» (нацпроект «Жилье и городская среда») планируется потратить 180,6 миллионов рублей, из них 177,2 миллиона – средства федерального бюджета.

По госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» область собирается построить 13 километров дорог и потратит на это 426 миллионов рублей, 417 миллионов рублей из которых – средства федерального бюджета.

Кроме того, 1,5 миллиарда рублей направят на общее содержание дорог и 500 млн - на обеспечение безопасности дорожного движения.

- Во многих городах и районах области качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего. В наступившем году акцент будет сделан на приведении в нормативное состояние дорог межмуниципального значения: соответствующие средства на это уже выделены, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области.