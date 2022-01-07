Коронавирус в Тамбове, последние новости на 7 января: за сутки заболели 185 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 7 января, 62316 человек. 57837 заболевших выздоровели, 1759 тамбовчан умерли, 6 из них за последние сутки. 7 января зафиксировали 185 новых случаев, это на 9 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 56 мужчин и 113 женщин в возрасте от 18 лет до 91 года, а также 16 детей от 1 года до 16 лет.

- На госпитализации находятся 632 человека, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.