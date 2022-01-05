Тамбовчан приглашают провести каникулы в музее-усадьбе Владимира Вернадского

Музей-усадьба Владимира Вернадского приглашает посетителей в праздничные дни. Здесь можно покататься на коньках, прогуляться в усадебном парке, а после познакомиться с фондовыми коллекциями музея.

- Туристы могут прогуляться по усадебному парку, посетить выставки, размещенные в восстановленном усадебном доме. Если позволит погода, и в парке замерзнут пруды, можно покататься на коньках или отправиться на зимнюю рыбалку, - сообщает Информационно-туристический портал Тамбовской области.

На территории усадьбы можно провести время всей семьей: поиграть в хоккей, построить снежную крепость или слепить снеговиков.

Осмотр экспозиции музея доступен по предварительной записи: +7 (47554) 4-12-31.