Тамбовчане могут улететь на самолете в 7 городов страны

С наступлением нового года существенно расширилась маршрутная сеть авиаперелетов из Тамбова. С 3 января тамбовчане могут отправиться в Москву, Калининград и Казань. С 4 января стартовали полеты в Санкт-Петербург, Сочи (Адлер), Краснодар и Екатеринбург.

Отметим, что для граждан России - женщин от 55 лет, мужчин от 60 лет и молодежи от 18 до 23 лет при оформлении билетов по маршрутам Москва – Тамбов и Тамбов – Москва действует специальная акция. Стоимость билета по акции составит 1485 рублей (с багажом до 20 кг).

Авиамаршруты из Тамбова в Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Калининград, Санкт-Петербург в 2022 году будут обслуживаться дважды в неделю. Перелеты Москва – Тамбов с 10 января будут выполняться 5 раз в неделю с понедельника по пятницу.

Расписание авиарейсов на первую декаду 2022 года размещено на официальных сайтах аэропорта «Тамбов» и регионального управления автодорог и транспорта.

- Всего в 2022 году из аэропорта «Тамбов» планируется выполнить в общей сложности 777 парных авиарейсов, это в 1,7 раза больше, чем в 2021 году, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.