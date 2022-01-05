Коронавирус в Тамбове, последние новости на 5 января: за сутки заболели 184 человека

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 5 января, 61955 человек. 57692 заболевших выздоровели, 1736 тамбовчан умерли, 6 из них за последние сутки. 5 января зафиксировали 184 новых случая, это на 37 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 57 мужчин и 113 женщин в возрасте от 19 до 90 лет, а также 14 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 591 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.