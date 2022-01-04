Коронавирус в Тамбове, последние новости на 4 января: за сутки заболели 147 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 4 января, 61771 человек. 57539 заболевших выздоровели, 1736 тамбовчан умерли, 6 из них за последние сутки. 4 января зафиксировали 147 новых случаев, это на 34 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 63 мужчины и 78 женщин в возрасте от 19 до 93 лет, а также 6 детей от 1 года до 14 лет.

- На госпитализации находятся 580 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.