Коронавирус в Тамбове, последние новости на 3 января: за сутки заболел 181 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 3 января, 61624 человека. 57355 заболевших выздоровели, 1722 тамбовчанина умерли, 7 из них за последние сутки. 3 января зафиксировали 181 новый случай, это на 16 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 75 мужчин и 83 женщины в возрасте от 18 лет до 91 года, а также 23 ребенка от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 605 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.