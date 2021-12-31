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Общество31 декабря 2021 10:00

Накануне Нового года в Тамбове поженились 15 пар

Еще одну семью сотрудники ЗАГСа поздравили с золотой свадьбой
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове накануне новогодних праздников поженились 15 пар. В красиво украшенном торжественном зале тамбовского Дворца бракосочетания сотрудники управления поздравили новоборачных и вручили им поздравительный адрес от врип главы города Тамбова Максима Косенкова.

- Также поздравление с золотой свадьбой получили Макаровы Владимир Петрович и Галина Павловна, которые 31 декабря празднуют 50-летие совместной жизни, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.

Сотрудники ЗАГСа поблагодарили супругов за пример верности, уважения и любви, которая с годами стала только сильнее.