У мичуринца в баре украли мобильник

В дежурную часть ОМВД по г. Мичуринску с заявлением о краже обратился 24-летний местный житель. Молодой человек рассказал, что 28 декабря в вечернее время в одном из баров города у него украли сотовый телефон.

Полицейские опросили потерпевшего, а также других возможных свидетелей случившегося. Как оказалось, потерпевший оставил мобильник на столе и отвлекся. В ходе розыска стражи порядка установили личность вора. Им оказался безработный 29-летний житель мкр. Кочетовка.

- Парень сознался в содеянном и вернул похищенный телефон. В настоявшее время по данному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.